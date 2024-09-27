إجابة غامضة من نتنياهو حول نجاح محاولة اغتيال حسن نصر الله

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، اليوم، الإجابة المباشرة عن سؤال حول محاولة اغتيال حسن نصر الله، مكتفيا بقول: انتظروا.

نتنياهو يعلق على محاولة اغتيال حسن نصر الله

وفي أول تعليق لـ نتنياهو على محاولة اغتيال حسن نصرالله، أمين عام حزب الله اللبنانى، وطالب من الصحفيين الانتظار لحين حسم المعلومات حول نجاح عملية اغتيال نصر الله، من عدمه.

قصف الضاحية الجنوبية، فيتو

فى ذات السياق، قال مسئول إسرائيلي كبير، إنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الضربة الإسرائيلية قد أصابت حسن نصرالله"، وفق وكالة رويترز.

مسئول إسرائيلي يبرر محاولة اغتيال حسن نصر الله

وقال المسئول الإسرائيلى لرويترز، فى سياق تعليقه على محاولة اغتيال حسن نصرالله: أن "إحدى طرق تحييد تهديدات حزب الله هي القضاء على أمينه العام، وإسرائيل تهدف إلى تدمير نحو نصف قدرات حزب الله الصاروخية والمدفعية وهذا ما فعلناه".

وأضاف حسب الوكالة: إن "إسرائيل قررت التحرك ضد حزب الله في قرار صعب للغاية ولكننا نلعب لعبة طويلة الأمد وإسرائيل هي القوة الوحيدة التي تقاتل إيران ووكلائها بشكل فعال"، وفق مزاعمه.

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واستطرد: "لا استطيع قول ما الذي سيحدث لكنه قد يكون نقطة تحول وإسرائيل لا تسعى إلى حرب أوسع نطاقًا".