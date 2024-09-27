مصادر لبنانية: تسوية 6 أبنية بالأرض في الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

محاولة اغتيال حسن نصر الله، قالت مصادر لبنانية، إن 6 أبنية سويت تماما بالأرض، بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المقر الرئيسي لقيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية.

استهداف مقر قيادة حزب الله بهدف اغتيال حسن نصر الله

وسمعت أصوات دوي انفجارات متتالية، جراء سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، هي الأعنف على الضاحية الجنوبية في بيروت، بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي بجهة حارة حريك.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، إنه استهدف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية، بسلسلة من الغارات الجوية.

من جانبها، أعلنت قناة المنار، الذراع الإعلامي لجماعة حزب الله، إن الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك.

تحقيقات إسرائيلية حول مدى إمكانية تواجد نصر الله وقت قصف الضاحية

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، إن "سلاح الجو نفذ ضربة على المقر الرئيسي لقيادة حزب الله"، مؤكدا مواصلة استهداف ما وصفها "بالأهداف الإرهابية التي تهدد مواطني إسرائيل في لبنان" وفق زعمه.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الأجهزة الأمنية فى تل أبيب، تجري تحقيقات حول مدى إحتمالية تواجد، حسن نصر الله، ووقت الهجوم على القيادة المركزية لحزب الله.