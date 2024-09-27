مصادر أمنية تكشف مصير حسن نصر الله عقب محاولة اغتياله بالغارات الإسرائيلية
محاولة اغتيال حسن نصر الله، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن مصادر أمنية، أكدت أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.
حسن نصر الله يتواجد في مكان آمن
هذا وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نفذ الهجوم على لبنان، بعد ورود معلومات استخباراتية عن وصول حسن نصر الله إلى مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية.
من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، الجيش يحقق في ما إذا كان حسن نصر الله، موجودًا فعلًا في الموقع المستهدف بالقصف.
ذكر موقع أكسيوس في تقرير له اليوم الجمعة، أن مصدر إسرائيلي قال: إن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان يستهدف حسن نصر الله والجيش ما زال يتأكد من اغتياله.
مسؤولون كبار كانوا بالمقر الرئيسي لحزب الله وقت الهجوم الإسرائيلي
وأوضحت أكسيوس أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل وقت قصير من ضربة بيروت، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار كانوا في المقر الرئيسي لحزب الله بالضاحية الجنوبية وقت الهجوم.
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