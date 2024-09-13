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محافظات

فحص 946 حالة في قافلة طبية بنجع حمادى ضمن "حياة كريمة"

قافلة،فيتو
قافلة،فيتو

 أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حاجر والتابعة لمركز نجع حمادي، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

توقيع الكشف الطبى

 وأضاف "عبد الباقى"، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على  ٩٤٦ مواطنا فى تخصصات طبية مختلفة بواقع “ ١٦٣ حالة باطنة، ٥٣ حالة أمراض نساء وتوليد، و١٤٣ حالة عظام و١٨٦ حالة طب أطفال و١٩١ حالة أمراض جلدية و٢٥ حالة تنظيم الأسرة، وعدد ٨٥ حالة طب اسنان ”، وتم صرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٤٤ حالة و٣٢ حالة اشعة موجات صوتية و٤ حاله أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٢٢ حالة، وخلع أسنان لعدد ٢١ حالة و١٣ حالة تحويل لعيادات مستشفيات وزارة الصحة، وحالتين للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة  المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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ندوات للتثقيف الصحي

ومن جانبه أشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلي أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٧٣ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،  الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

 

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الالتهاب الكبدي الفيروسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة قنا محافظة قنا وكيل وزارة الصحة والسكان

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