إجراء جديد من النيابة ضد المتهم بقتل زوجته الحامل بمنشأة ناصر

استعجلت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن المتهم بقتل زوجته، بعد ضربها وسحلها، وأمرت بعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت ببلاغ يفيد بالعثور على جثة سيدة، غارقة في دمائها، داخل منزلها بمعرفة الأهالي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها الذي فر هاربًا.

وتبين أن الواقعة بسبب خلافات زوجية متكررة بينهم، وآخر مشاجرة كانت بسبب ترك الزوج للعمل، ومعاتبة المجني عليها له، نظرًا لأنها حامل في الشهور الأخيرة، بحاجة الي المال، فتطور العتاب الي مشادة كلامية، ثم تشاجرا، وانهال عليها المتهم بالضرب باليد وسلاح أبيض كان بحوزته، وسحلها داخل مسكنهم، حتي سقطت منه جثة هامدة.

وقال شهود العيان إنهم سمعوا أصوات شجار وصراخ، ثم شاهدوا المجني عليه يفر هاربًا، وعندما دخلوا للاطمئنان علي الزوجة الحامل، وجدوها علي الأرض غارقة في دمائها، فأبلغوا الإسعاف والشرطة، ليتبين بعد ذلك أنها فارقت الحياة.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها مصابة بجرح قطعي في الرأس، وكدمات وآثار ضرب شديد بسائر الجسد، وتبين أنها حامل في "توأم" فى شهرهم السادس، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن لها وأطفالها، عقب استخراجهم.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة بسبب تشاجرهم معًا، بعد تركه العمل، وإلحاح الزوجة عليه، لتوفير أموال الولادة والأطفال، فثار عليها، وتشاجرا سويًا موضحًا، أنه كان يضربها ولم يقصد قتلها وعندما فقدت الوعي تركها، ولم يتوقع وفاتها.

ووجهت النيابة للمتهم، تهم القتل والتعذيب وحيازة سلاح أبيض.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، «حامل في الشهر السادس»، 31 سنة وعليها آثار جرح قطعي بالرأس وكدمات بالجسم داخل منزلها».

وتبين أن زوج المجني عليها «33 سنة»، اعتدى عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات زوجية نتيجة تركه للعمل في محل ملابس وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.