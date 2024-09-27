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رياضة

السوبر الإفريقي، تعادل سلبي بين الأهلي والزمالك بعد 15 دقيقة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يتعادل الأهلي والزمالك سلبيا بدون أهداف بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا” في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكانت أخطر كرات المباراة هي تسديدة وسام أبو علي التي جاءت على يمين محمد عواد لكن تصدى لها حارس الزمالك ببراعة. 

وفي الدقيقة 10 علت كرة رأسية من المثلوثي مرمى النادي الأهلي بعد عرضية من عبد الله السعيد.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وجاء بدلاء الأهلي أمام الزمالك كالتالي: مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم،عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، أشرف داري،  أحمد نبيل كوكا.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STARTING 1 Μ.A M.Awad 4 O.Gaber 2' H.Mathlouthi 3 M.Bentayg 5 H.Abdelmaguid 8 N.Dunga 22 N.Maher 19 A.El Said 2 M.Shalaby 25 A.Zizo 30 S.Jaziri SUBS El Shenawy Zenary - Hamdy Zind Shehata Shikabala Michalak - Farai Mansi - miLe DEVELOPHENTS ONIRO Rezina seven CocaCiola‎‏'‏‏

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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