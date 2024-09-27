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صدمة بمعسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي، وهكذا يتعامل معها الجهاز الفني، ومفاجأة منتظرة من كولر، ورقم إيجابي للفارس الأبيض في السوبر الإفريقي

الأهلي أمام الزمالك
الأهلي أمام الزمالك

يترقب عشاق ومتابعو كرة القدم في الأرجاء العربية والإفريقية الكلاسيكو المنتظر بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك في كأس السوبر الإفريقي المقرر أن تنطلق صافرته في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

ويحظى السوبر الإفريقي بكثير من التركيز من قبل جماهير الفريقين بشكل خاص ومشجعي الكرة العربية والإفريقية بشكل عام لمتابعة الأخبار والأحداث المستجدة المرتبطة بالمباراة. 

وتشهد أحداث ما قبل مواجهة كأس السوبر الإفريقي  تغيرات في استعدادات الفارس الأبيض للمباراة خاصة بعد التطورات التي  حدثت  خلال الساعات الأخيرة. 

صدمة في معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وتلقى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز صدمة جديدة قبل ساعات من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المرتقبة فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بالسعودية.

تمثلت فى إصابة محمد صبحي الحارس الأساسي للفريق قبل ساعات من إقامة مباراة السوبر الأفريقي، وهو ما يعني دخول محمد عواد أساسيا فى تشكيلة الزمالك المرتقبة على أن يكون محمود الشناوي بديًلا على مقاعد البدلاء، وبالتالي غياب محمد صبحي.

 

كيف يتعامل الزمالك مع أزمة غياب محمد صبحي؟

وعلمت فيتو أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك فور معرفته بغياب محمد صبحي، عقد جلسة مع محمد عواد لتجهيزه نفسيا للمباراة. 

وقال مصدر داخل الزمالك إن جوميز تحدث مع محمد عواد ودعمه نفسيا، وأكد له أنه قادر على قيادة حراسة مرمى الفريق رغم غيابه عن المشاركة خلال الفترة الماضية وأنه يثق بقدراته. 

وأضاف: كما عقد لويس فيسينتي مدرب الحراس جلسة مع عواد لدعمه نفسيا وتحفيزه وإعطائه بعض التعليمات الفنية. 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك فى السوبر الإفريقي

وعلمت فيتو أن هناك مفاجأة يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تفجيرها فى مباراة الزمالك اليوم، وهي الدفع بـ أفشة أساسيا بجوار إمام عاشور وأكرم توفيق.

وفى حالة عدم الدفع بـ أفشة يتواجد ثلاثي خط الوسط إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية بشكل معتاد.

 تشكيل الأهلي المتوقع  : 

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية ( أفشة ) وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي. 

بشرى سارة للفارس الأبيض في السوبر الإفريقي 

وقبل مواجهة الأهلي يزف تاريخ مباريات الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق قبل القمة المنتظرة وهي أن الفارس الأبيض لم يخسر أمام فريق من مصر في السوبر الإفريقي من قبل، حيث جمعت الفريق مواجهتان أمام أندية مصرية وفاز في المباراتين. 

وواجهة الزمالك فريق النادي الأهلي في السوبر الإفريقي عام 1994 وفاز حينها بهدف أيمن منصور، وفي المواجهة الثانية لعب أمام المقاولون العرب وفاز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل. 

وعلى الصعيد ذاته هناك بشره أخرى للزمالك وهي أن أبطال أخر نسختين من السوبر الإفريقي كانو الأندية التي حققت لقب الكونفدرالية وهي البطولة ذاتها التي زجت بالزمالك للمنافسة علي السوبر الإفريقي للنسخة الحالية. 

وكان الفائز باللقب نسخة السوبر الإفريقي عام 2022 هو فريق نهضة البركان المغربي بعد التغلب علي الوداد بنتيجة 2-0، أما بطل نسخة 2023 هو اتحاد العاصمة الجزائري والذي حقق اللقب بعد الفوز علي الأهلي بهدف نظيف.    

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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