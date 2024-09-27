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رياضة

مفاجأة منتظرة، كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي

كولر، فيتو
كولر، فيتو

النادي الأهلى، ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة العربية السعودية “ آرينا” في بطولة السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك فى السوبر الإفريقي

 وعلمت فيتو أن هناك مفاجأة يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تفجيرها فى مباراة الزمالك اليوم، وهي الدفع بـ أفشة أساسيا بجوار إمام عاشور وأكرم توفيق.

وفى حالة عدم الدفع بـ أفشة سيتواجد ثلاثي خط الوسط إمام عاشور واكرم توفيق ومروان عطية بشكل معتاد.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيا مع محمد الغزاوي رئيس بعثة الأهلي في السعودية من أجل الاطمئنان على الفريق ودعم اللاعبين والجهاز الفني قبل صدام الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بكأس السوبر الإفريقي. 

ويعقد مارسيل كولر  محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه قبل التحرك لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن -يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا

 

 

 

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

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