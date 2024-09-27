الطريق نحو السوبر الإفريقي، الكاف يستعرض مشوار الزمالك في الكونفيدرالية (فيديو)

استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية الموسم الماضي والتي توج بها ليشارك في السوبر الإفريقي ضد الأهلي الليلة.

Experience @ZSCOfficial’s incredible path to the #TotalEnergiesCAFCC title. 💥



How will they perform in Riyadh’s #TotalEnergiesCAFSC? 🏹 pic.twitter.com/2bMxScZTNM — TotalEnergies CAF Super Cup 🏆 (@CAFCLCC) September 27, 2024

ووصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي إلى المملكة العربية السعودية لحضور مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في الساعة 9 مساء الليلة.

وبحسب الحساب الرسمي للكاف فإن رئيس الكاف تمنى التوفيق للأهلي والزمالك خلال اللقاء.

وحسمت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" موقفها من بث مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي على القناة المفتوحة.

ووفقا لجدول البث المُعلن عبر الموقع الرسمي لشبكة "بي إن سبورتس"، ستذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر القناة المفتوحة.

تردد قناة "بي إن سبورتس" عبر قمر نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 2/3.

ترميز القناة: 2/3.

معدل تردد الموجة: 8PSK

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.