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رياضة

26 كاميرا تنقل السوبر الإفريقي الليلة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك، ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما، اليوم الجمعة، على ملعب المملكة العربية السعودية “آرينا” في بطولة السوبر الإفريقي.
 

تفاصيل بث السوبر الإفريقي كالآتي:

- أعلى جودة بث فضائي.

- 26 كاميرا مختلفة من أهم وأحدث الكاميرات في العالم وستكون موزعة على جميع أنحاء الملعب.

- كل لقطات المباراة خاصة الأهداف بأعلى تقنيات مختلفة ومن جميع الزوايا بتقنية سينمائية فريدة.

- 4 كاميرات طائرة تكشف كل أنحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم.

 

الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلى، والزمالك على قناة إم بي سي مصر، والذي يقدمه إبراهيم فايق يضم:

استوديو افتتاحي:

- إسماعيل يوسف

- سيد عبد الحفيظ

- محمد بركات

- البرازيلي فيليبي سكولاري

الاستوديو السابق للمباراة:

- البرازيلي ريكاردو كاكا

- الفرنسي باتريك فييرا

- أحمد عز

- تامر بدوي

- أحمد عفيفي

- الإسباني ماتيو لاهوز (المحلل التحكيمي)

ويعلق مدحت شلبي وفارس عوض على المباراة عبر قناتي إم بي سي مصر 1، وإم بي سي مصر 2.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

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