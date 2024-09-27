الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أغلى لاعب تسويقيًّا في قمة الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا في بطولة السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلا لدوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

أحمد سيد زيزو 

ويعد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو أغلى لاعب في مباراة السوبر الإفريقي متفوقا على كافة لاعبي الأهلي. 

وتبلغ قيمة أحمد سيد زيزو السوقية 4.5 متفوقا بـ2 مليون يورو على ثاني أغلى لاعب في المباراة وهو إمام عاشور متوسط ميدان النادي الأهلي. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر". 

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن. 

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية. 

كما يسعى جوميز في تحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد تدريبه القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا. 

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي


وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن -يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

 

قائمة الزمالك أمام الأهلي 

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي  - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاته– محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر فرج - حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

غيابات الزمالك أمام الأهلي 

ويغيب عن الزمالك كل من: سامسون أكينيولا ومحمد عاطف وأحمد فتوح وأحمد مجدي وسيد عبد الله "نيمار" وسيدي ندياي وعمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسن أبو المعاطي  وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي للإصابة. 

أديبايور: أعرف الزمالك منذ الصغر ومحمد صلاح أسطورة إفريقية

شبانة: اتهام أحمد سليمان بتسريب مران الزمالك أمر غريب جدا

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك الأهلى والزمالك مباراة الأهلي والزمالك السوبر الأفريقي مباراة السوبر الافريقي نادي الزمالك زيزو

مواد متعلقة

خالد الغندور: جوميز سيحفز لاعبى الزمالك غدا بفيديو تصريحات بلال ومجدى عبد الغنى

جوميز يستقبل مدرب الشباب السعودي بمعسكر الزمالك، اعرف التفاصيل

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

مران الزمالك، السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة استعدادا للسوبر الإفريقي

مران الزمالك، حسين لبيب يؤازر لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي

الزمالك يصل ملعب الشباب السعودي لخوض المران الختامي استعدادا للسوبر الإفريقي

عضو مجلس الزمالك يصل إلى السعودية استعدادا للسوبر الإفريقي

محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

أغلى لاعب تسويقيًّا في قمة الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

قائد الحرس الثوري: لو اجتمعت أمريكا وكل شياطين العالم لن يهزموا حزب الله

منوعات

المزيد

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية