أرقام كولر مع الأهلي قبل صدام الزمالك فى السوبر الإفريقي

يستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اليوم، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

السويسري مارسيل كولر

خاض كولر 124 مباراة مع النادي الأهلي في جميع البطولات حقق خلالها 88 فوزا، و23 تعادل، وتلقى الخسارة في 13 مباراة.

وخلال عامين مع النادي الأهلي حصد مارسيل كولر 9 بطولات بواقع 2 دوري أبطال إفريقيا 2 دوري مصري 2 كأس مصر 3 سوبر مصري.

حسمت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" موقفها من بث مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي على القناة المفتوحة.

ووفقا لجدول البث المُعلن عبر الموقع الرسمي لشبكة "بي إن سبورتس"، ستذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر القناة المفتوحة فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

تردد قناة "بي إن سبورتس" عبر قمر نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 2/3.

ترميز القناة: 2/3.

معدل تردد الموجة: 8PSK

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.