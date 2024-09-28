6 أسهم تتصدر قائمة أسهم بورصة النيل من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت تصدرت 6 أسهم قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع،.. وجاءت كالتالي:

- فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 7 ملايين جنيه.

- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 3.4 ملايين جنيه.

- المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 2.4 مليون جنيه.

- المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 1.1 مليون جنيه.

- أراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول 810 آلاف جنيه.

- فرتيكا للصناعة والتجارة بقيمة تداول بلغت 684 ألف جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 38609 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3074 نقطة.