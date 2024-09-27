احذري من مخاطر "الفينو" فى عمل ساندويتشات المدرسة

الفينو من أنواع الخبز الشهيرة التى تستخدم فى عمل الساندويتشات وفى مصر يزداد الإقبال على تناوله فى فترة الدراسة لاستخدامه في عمل ساندويتشات المدرسة.

والفينو من المخبوزات الشهيرة التى تحرص ربات البيوت على تواجدها في المنزل طوال الوقت، ورغم مذاقه المميز إلا أن الخبراء ينصحون دائما بعدم استخدامه.

مخاطر الخبز الفينو فى ساندويتشات المدرسة

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن مشكلة الخبز الفينو كسندوتشات للأطفال فى المدرسة أنه لا يحتوي على أي نوع غذاء، سواء بروتين أو دهون صحية أو فيتامينات أو معادن ولا أى شيء ذات قيمة غذائية، فهو عبارة عن كتلة من العجين والسعرات الحرارية، ما يسبب فقط زيادة الوزن عند الأطفال ولا يمنح الشعور بالشبع بشكل صحى لفترة طويلة مثل الخبز البلدى الذى يحتوى على نسبة عالية من الردة.

وأضاف البدوى، أنه لصحة افضل لابنائنا يجب استبدال الخبز الفينو بالخبز الأسمر الغنى بالردة، أو نحضر لهم خبز فينو صحى فى المنزل، بمكونات صحية من حبوب قمح كاملة ونزيد فيه الردة ويمكن وضع بذور الشيا أو حبة الكتان به لرفع قيمته الغذائية.

الفينو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.