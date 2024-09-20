قبل بدء العام الدراسي غدًا.. أسعار اللانش بوكس في الأسواق.. تصل لـ 325 جنيها.. والشوكة والملعقة «أبرز الإضافات»

مع بدء عودة طلاب المدارس غدا السبت تزداد الحاجة إلى تجهيزهم بأدوات مدرسية متنوعة، ومن بين هذه الأدوات يأتي “اللانش بوكس” كواحد من أهم المستلزمات التي يبحث عنها الأهالي لضمان وجبات غذائية صحية لأبنائهم.

في الأسواق يتنوع أسعار اللانش بوكس بشكل كبير ليتناسب مع مختلف الميزانيات والأذواق.

تبدأ الأسعار من 43 جنيهًا للانش بوكس البسيط، ويصل إلى 325 جنيهًا للانش بوكس المتكامل الذي يأتي مع زجاجة مياه بسعة 1.6 لتر.

هناك أيضًا خيارات متوسطة مثل اللانش بوكس الذي يأتي بشكل باص بسعر 70 جنيهًا، واللانش بوكس بسعة 2.1 لتر بسعر 200 جنيه.

أما اللانش بوكس الذي يأتي مع ملعقة وشوكة فيبلغ سعره 160 جنيهًا، مما يجعله خيارًا عمليًا ومناسبًا للطلاب الذين يحتاجون إلى أدوات تناول الطعام مع وجباتهم.

من ناحية أخرى، تتراوح أسعار المقلمات في الأسواق المصرية بين 25 و115 جنيهًا، مع تفضيل الكثيرين للمقلمات ذات الجودة العالية التي يبلغ سعرها حوالي 48 جنيهًا، هذه الأسعار تعكس تنوع الخيارات المتاحة للأهالي لتلبية احتياجات أبنائهم المدرسية بأفضل جودة ممكنة.

وتظل الأسواق المصرية غنية بالخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الفئات، مما يسهل على الأهالي تجهيز أبنائهم للعام الدراسي الجديد بأفضل الأدوات والمستلزمات.