الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

قبل بدء العام الدراسي غدًا.. أسعار اللانش بوكس في الأسواق.. تصل لـ 325 جنيها.. والشوكة والملعقة «أبرز الإضافات»

أسعار لانش بوكس
أسعار لانش بوكس

مع بدء عودة طلاب المدارس غدا السبت تزداد الحاجة إلى تجهيزهم بأدوات مدرسية متنوعة، ومن بين هذه الأدوات يأتي “اللانش بوكس” كواحد من أهم المستلزمات التي يبحث عنها الأهالي لضمان وجبات غذائية صحية لأبنائهم. 

في الأسواق يتنوع أسعار اللانش بوكس بشكل كبير ليتناسب مع مختلف الميزانيات والأذواق.

تبدأ الأسعار من 43 جنيهًا للانش بوكس البسيط، ويصل إلى 325 جنيهًا للانش بوكس المتكامل الذي يأتي مع زجاجة مياه بسعة 1.6 لتر.

هناك أيضًا خيارات متوسطة مثل اللانش بوكس الذي يأتي بشكل باص بسعر 70 جنيهًا، واللانش بوكس بسعة 2.1 لتر بسعر 200 جنيه.

أما اللانش بوكس الذي يأتي مع ملعقة وشوكة فيبلغ سعره 160 جنيهًا، مما يجعله خيارًا عمليًا ومناسبًا للطلاب الذين يحتاجون إلى أدوات تناول الطعام مع وجباتهم.

من ناحية أخرى، تتراوح أسعار المقلمات في الأسواق المصرية بين 25 و115 جنيهًا، مع تفضيل الكثيرين للمقلمات ذات الجودة العالية التي يبلغ سعرها حوالي 48 جنيهًا، هذه الأسعار تعكس تنوع الخيارات المتاحة للأهالي لتلبية احتياجات أبنائهم المدرسية بأفضل جودة ممكنة.

وتظل الأسواق المصرية غنية بالخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الفئات، مما يسهل على الأهالي تجهيز أبنائهم للعام الدراسي الجديد بأفضل الأدوات والمستلزمات.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

ادوات مدرسيه الجديد الخيارات العودة الي المدارس المستلزمات

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أحمد فتوح يدعم الزمالك من مدرجات استاد القاهرة أمام الشرطة الكيني

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

رئيس الثروة السمكية الأسبق: البردويل خط أحمر.. وتعميقها وفقا للمقترح الهولندي يدمرها

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

استاد القاهرة جاهز لمباراة الزمالك والشرطة الكيني بالكونفيدرالية

منوعات

المزيد

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

المزيد
الجريدة الرسمية