مجلس جامعة الوادي الجديد يتخذ قرارات مهمة لانضباط العملية التعليمية

عقد مجلس جامعة الوادي الجديد، الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، جلسته الدورية بمقر المبنى الإداري للجامعة، برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وتناولت الجلسة عددًا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالعملية التعليمية والتطوير الإداري، بحضور عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على دعمه المتواصل والمستمر لمشروعات التعليم العالي، التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق حلم إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية علي أرض المحافظة.

كما وجه المجلس شكره العميق للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جهوده المستمرة ورؤيته المستنيرة والتي ساهمت بشكل فعّال في هذا التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، قدم المجلس شكره الجزيل للدكتور ماهر مصباح، أمين عام الجامعات الأهلية، تقديرًا لدعمه وتوجيهاته السديدة، التي كان لها الدور الكبير في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس، مما يعزز مكانة جامعة الوادي الجديد كأحد الصروح الأكاديمية الرائدة.

تعزيز الصورة الإيجابية للجامعة

وأعرب الدكتور طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد عن عميق شكره وتقديره للعاملين في العلاقات العامة لما بذلوه من جهود جبارة في تعزيز الصورة الإيجابية للجامعة، وتسليط الضوء على إنجازاتها البارزة.

وأثنى على هذه الجهود التي كانت جزءًا من مسيرة التطور التي شهدتها الجامعة، كما رحب بانضمام الدكتورة رانيا عويضة ممثلةً عن كلية الطب البيطري، والدكتور محمد خلف ممثلًا عن كلية الطب، إلى مجلس الجامعة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.



كما أعلن طنطاوي عن انتهاء كافة الاستعدادات المتعلقة بالجدول الدراسي والأنشطة الأكاديمية، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم احتفالية مهيبة في أول أيام الدراسة بمقر كلية التربية الرياضية، تتضمن تحية العلم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

في سياق آخر، عبّر رئيس الجامعة عن فخره بالأساتذة الحاصلين على تصنيف "ستانفورد" ضمن أفضل 2% من علماء العالم، مهنئًا إياهم على هذا الإنجاز الذي رفع اسم الجامعة عاليًا محليًا ودوليًا.



وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي التهاني لقيادة الدولة وأعضاء الجامعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أهمية استلهام القيم النبيلة من هذه الذكرى العظيمة، والعمل بإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي إطار حرصه على تهيئة بيئة داعمة للطلاب، شدد رئيس جامعة الوادي الجديد على أهمية تقديم الدعم النفسي للطلاب الجدد لمساعدتهم في التكيف مع الحياة الجامعية، من خلال احتضانهم من قبل زملائهم القدامى وأعضاء هيئة التدريس وتقديم النماذج الإيجابية لهم.

مشروع "المباني الخضراء الذكية"

كما هنأ الدكتورة شيرين شحاتة لفوز مشروعها الرائد "المباني الخضراء الذكية"، مشيدًا بالإنجاز الذي يرسخ رؤية الجامعة نحو التنمية المستدامة وحل المشكلات البيئية.

وشدد رئيس الجامعة على ضوابط تعديل الجداول الدراسية، وضرورة الالتزام بضوابط تعديل الجداول الدراسية، مشددًا على أن أي تعديل يجب أن يتم بمعرفة عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولظروف قهرية فقط حيث أوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية منظمة للطلاب.

وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد إلى أن الالتزام بالجداول الدراسية يسهم في تحقيق الانضباط الأكاديمي ويساعد الطلاب على التخطيط الجيد لدراستهم.

كما دعا جميع أعضاء هيئة التدريس إلى التعاون والتنسيق المستمر مع إدارة الكلية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي أهمية تخصيص مساحة كافية داخل الجدول الدراسي للأنشطة الطلابية والبحثية، بما يسهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز بيئة البحث العلمي بالجامعة.

الثلاثاء لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية

وأشار الدكتور طنطاوي إلى أن الجامعة قررت تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بداية من الساعة 12 ظهرًا، كفترة مخصصة لممارسة هذه الأنشطة، سواء كانت رياضية، ثقافية، بيئية أو بحثية، بالإضافة إلى تفعيل أنشطة الجودة في جميع الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق توازن بين التعليم الأكاديمي والنشاط الطلابي، وذلك من أجل تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن دعم الأنشطة الجامعية يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الجامعة لتخريج أجيال متميزة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

واختتم الدكتور عبد العزيز طنطاوي كلمته بالتأكيد على أن الجامعة ستظل حريصة على توفير أفضل الظروف التعليمية للطلاب، مشيرًا إلى أن الالتزام بالضوابط والإجراءات يساهم في تحقيق هذا الهدف.

وأكد أهمية المضي قُدمًا في تحقيق أهداف الجامعة التطويرية. وقد بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة.

تحليل المخدرات لطلاب المدن الجامعية

وخلال اجتماع مجلس الجامعة الذي عُقد اليوم أكد علي ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء تحليل المخدرات لطلاب المدن الجامعية، كجزء من جهود الجامعة لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وأوضح الدكتور طنطاوي أن الجامعة ملتزمة بإجراء هذه التحاليل بسرية تامة، وفي حال ثبوت إيجابية التحليل لدى أي طالب، سيتم تقديم الدعم النفسي اللازم له، ومساعدته في تجاوز تلك المرحلة بطريقة تحفظ كرامته وخصوصيته.

وناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشئون الأكاديمية والإدارية، حيث وافق على ضم عدد من الأساتذة الجدد إلى مجلس كلية الآداب، وهم: الدكتور سري هاشم الشريف، الدكتور أحمد أحمد غريب، والدكتور هاني عبد المقصود الفرنواني.

كما تم تسليط الضوء على تنظيم عدد من المؤتمرات العلمية البارزة، من بينها المؤتمر الدولي الثاني لكلية الزراعة حول "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العلوم الزراعية"، والمقرر انعقاده في فبراير 2025.

وفي خطوة أخرى نحو تعزيز البحث العلمي، وافق المجلس على تفعيل الدراسة بالسنة التمهيدية للماجستير في أربعة أقسام بكلية الآداب، وهي علم النفس، التاريخ، المكتبات والمعلومات، والفلسفة، بعد التأكد من توافر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.

وقرر مجلس جامعة الوادي الجديد، الموافقة على منح اللقب العلمي لوظيفة "أستاذ مساعد" لكل من الدكتورة علياء مصطفى سعد مصطفى، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، والدكتورة فاطمة فريد فخري، المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

منح درجات الدكتوراه والماجستير لعدد من الباحثين

كما اختتمت الجلسة بمناقشة عدد من القرارات المتعلقة بمنح درجات الدكتوراه والماجستير لعدد من الباحثين في مختلف التخصصات، إضافةً إلى منح دبلوم التربية للطلاب الناجحين في امتحانات العام الجامعي 2023/2024.

وفي الختام، شدد الدكتور عبد العزيز طنطاوي على ضرورة مواصلة دعم العملية التعليمية والبحث العلمي في الجامعة، وتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الجامعة في العام الجامعي الجديد، مؤكدًا على أهمية تنفيذ القرارات المتخذة لتحقيق الأهداف المنشودة في الارتقاء بمستوى الجامعة وتحقيق المزيد من الإنجازات.