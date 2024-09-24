الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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جامعة الوادي الجديد تستقبل وفدا من جامعة صوفيا باليابان

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة وفدا من جامعة صوفيا باليابان والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء بمصر بحضور الدكتور جاد القاضى (المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء) والدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر عبد الحافظ، رئيس قسم الأراضي والمياه.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة فى بيان له إن اللقاء تناول مناقشة سبل التعاون المقترحة للتغلب على التحديات البيئية ودعم التنمية المستدامة في المنطقة مؤكدا أهمية التعاون البحثي الدولي في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية.

وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى التعاون الجاري بين جامعة الوادي الجديد وهيئة الاستشعار عن بعد في مصر وجامعة صوفيا وعدد من الجامعات اليابانية.

 

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