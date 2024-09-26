الخميس 26 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيز مقر سكن الطلاب (صور)

جولة المحافظ، ڤيتو
جولة المحافظ، ڤيتو

 تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال رفع كفاءة سكن الطلبة بالمبنى الإداري التابع للمحافظة بمدينة الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء العام الدراسي الجامعي، لاستيعاب كثافة الإقبال من الطلاب على بيوت الطلبة.

من ناحية أخرى، وجّه محافظ الوادي الجديد،  بمتابعة أعمال الصيانة الدورية للمعدات الثقيلة الموجودة بوحدة المعدات المركزية  التابعة للمحافظة؛ لضمان كفاءة خدمتها وحسن استغلالها.

 

بالتزامن مع موسم التمور 
محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمجمع التمور

 وتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية المفاجئة صباح اليوم، سير العمل بمجمع التمور التابع للمحافظة، بالتزامن مع موسم حصاد وتوريد التمور، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومحمد ضاحي مدير المجمع.

وتفقّد مراحل عمليات الاستلام والفرز والتعبئة، وموقف تسويق وتخزين المنتج، وتغطية الطلب على المنتج بالأسواق المحلية والخارجية.

و وجّه المحافظ بتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسرعة تسليم مستحقاتهم المالية، مع الالتزام بسعر استلام مناسب وفقًا للعرض والطلب ؛ دعمًا للمزارعين والمنتجين.

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