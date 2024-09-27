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محافظات

القيادة السياسية توافق على إنشاء أول جامعة أهلية بالوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد،
جامعة الوادي الجديد، فيتو

ثمن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة القيادة السياسية على إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية، هذا المشروع القومي الذي أطلقه رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، لتقوم بتركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن بالغ تقديره وشكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية، للموافقة على إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية كأول جامعة أهلية بالمحافظة، وذلك استكمالًا لجهود القيادة السياسية الداعمة لخطط التنمية الشاملة بالمحافظات الحدودية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة مراحلها بالمحافظة.

وأضاف الزملوط أن الجامعة الأهلية تعد خطوة هامة في مسار التعليم الجامعي بالمحافظة، باعتباره قاطرة التنمية والتعمير، وتوطين الكوادر البشرية المؤهلة من أبناء المحافظة، ودعم خطط الجذب السكاني والتنمية المستدامة بها، مهنئًا أهالي المحافظة وطلابها بهذا الإنجاز الهام.

هذا ومن جانبه تقدم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وأعضاء مجلس الجامعة، بخالص الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح أمين عام الجامعات الأهلية، للموافقة على الطلب المقدم من جامعة الوادي الجديد بإنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية.

 

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