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محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز؛ وذلك لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، واسترداد مستحقات الدولة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام محافظة الوادي الجديد المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واستهل محافظ الوادي الجديد، الاجتماع بالتأكيد على التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف الطلبات الموجودة بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة تجاه غير الجادين في تقديم الطلبات والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة موجهًا بما يلي:

◾ مراجعة موقف الطلبات غير الجادة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، واسترداد غير المنزرع من الأراضي وتقنين وضع المنزرع منها.

◾ استمرار لجان المرور على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة والتحفظ على المعدات الموجودة لحين سداد المديونية المستحقة.

◾فتح باب سداد رسوم الفحص والمعاينة للطلبات الموجودة على منظومة التقنين.

◾إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة ٣٧٢ من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٩ حيال المتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم،ووقف المرافق والدعم التمويني والأسمدة الزراعية بعد توجيه الإنذارات.

 

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