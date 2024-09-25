الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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جامعة الوادي الجديد تنهي استعداداتها للعام الدراسي 2024/ 2025

جامعة الوادي الجديد،
جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، متابعته لجاهزية مختلف كليات الجامعة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لبدء العام الجامعي 2024/2025، وذلك وفق المواعيد المقررة للمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، توفير كافة الإمكانيات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية بكليات الجامعة وهى الطب البشرى والصيدلة والطب البيطرى والعلوم والزراعة والتربية والآداب والتربية الرياضية.

وقال طنطاوى إن جامعة الوادى الجديد وضعت جدول لإجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بدءًا من الخامس عشر من سبتمبر الجاري وفق الجدول الموضوع من قبل شئون التعليم والطلاب وذلك بمقر عيادات كلية الطب البشرى بمبنى الأهرام بحى الأمل لطلاب الخارجة وباريس والطلاب من المحافظات الأخرى، ومقر مكتب الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة تسهيلًا على الطلاب وأولياء أمورهم من مشقة السفر والانتقال إلى مقر الجامعة بمدينة الخارجة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم  الإنتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات الطعام  والتطوير الشامل لمبانى المدن الجامعية وإنهاء إجراءات تشغيل سخانات مياه المدن الجامعية للطلبة والطالبات بالطاقة المتجددة بدلا من الغلايات وذلك فى إطار بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين.

وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى أن الجامعة تولي إهتمامًا كبيرا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع والتفوق.

وأكد طنطاوى، أن الجامعة حريصة على توفير احتياجات العملية التعليمية وتجهيز كافة القاعات والمدرجات والمعامل الطلابية والمدن الجامعية، وجميع المتطلبات التى تضمن حسن سير العملية التعليمية وكذلك الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية فى العام الدراسي الجديد.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن المدن الجامعية ستستقبل الطلاب الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لعملية التقديم للمدن الجامعية في الفترة المحددة، مؤكدا على توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة مناسبة لظروفهم مما يساعدهم على تيسير العملية التعليمية لهم والمشاركة فى الأنشطة الطلابية التى تنظمها رعاية الشباب بالكليات والجامعة واستثمار اوقات الفراغ فى أنشطة تخدم العملية التعليمية وتكتشف مواهبهم العلمية والفنية والرياضية للمشاركة فى الأنشطة التى تنظمها وزارة التعليم العالى مع مختلف الوزارات والهيئات للارتقاء بجامعة الوادى الجديد فى شتى المجالات متمنيا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.

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