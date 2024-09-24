الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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محافظات

في زيارة مفاجئة، الزملوط يطمئن على انتظام العملية التعليمية بمدارس الوادي الجديد (صور)

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

 أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، بجولة مفاجئة لعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

حيث تفقّد محافظ الوادى الجديد، مدرستي ٦ أكتوبر  ومُلحقة المعلمين الابتدائيتين، وتابع انتظام اليوم الدراسي وتواجد المعلمين واستلام الطلاب للكتب المدرسية، موجهًا بتخصيص فترات خلال اليوم الدراسي؛ لتثقيف وتوعية الطلاب بمعلومات عن المحافظة والدولة المصرية وتعميق الهوية الوطنية لديهم. كما شدد على متابعة نسب الغياب وبيان أسبابه؛ لمساعدة الطلاب على الانتظام بالمدرسة.

من ناحية أخرى،كلّف محافظ الوادى الجديد، الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية بكافة المدارس ؛ للحد من الكثافات الطلابية وتوفير مناخ تعليمي ملائم.

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