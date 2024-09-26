بمشاركة حسام بدراوي وكمال مغيث، حلول للسياسات البديلة يناقش "التعليم في مصر" الاثنين المقبل

ينظم مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لقاء مفتوحا بعنوان "فلسفة التعليم في مصر"، يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر 2024، من الساعة 6:30 وحتى الساعة 8:00 مساءً في القاعة الشرقية، بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير.

يشارك في اللقاء الدكتور حسام بدراوي، رئيس الجمعية المصرية لنشر الثقافة والمعرفة ورئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة "التعليم أولًا"، وهو أيضًا طبيب بارز درس إصلاح التعليم على مستوى الدراسات العليا في جامعة بوسطن. وبصفته عضوًا في البرلمان، ترأس الدكتور بدراوي لجنة التعليم في البرلمان المصري وقدم مفهوم ضمان الجودة في التعليم وأصدر تشريعات الجودة والاعتماد.

ويشاركه في الجلسة الدكتور كمال مغيث، الباحث والأكاديمي الحاصل على درجة الدكتوراه في الأصول التربوية.

وعمل الدكتور مغيث أستاذًا للأصول التربوية في جامعة حلوان، ويعمل حاليًا خبيرًا في المركز القومي للبحوث التربوية، ويرأس مجلس أمناء مركز الحق في التعليم.

ستدير اللقاء سهى عبد العاطي، نائب مدير مشروع «حلول للسياسات البديلة».

ويأتي ذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وفي ضوء القرارات الأخيرة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم من أجل التطوير، حيث يناقش اللقاء فلسفة التعليم في مصر وما الغرض من مٌخرجات العملية التعليمية، وهل هدفها الرئيسي هو بناء الإنسان أم إعداده لسوق العمل؟