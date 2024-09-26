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أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-9-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

عاودت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الخميس، الارتفاع من جديد، وتراوحت الزيادة بين جنيهين وثلاثة جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، ما بين 80 و85 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 103 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95 جنيها، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 90 جنيها و95 جنيها، والبط البلدي ما بين 135  جنيها و140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 135 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و190 جنيها وفي السوبر ماركت 200 جنيه، وكيلو الأوراك 100 جنيه، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنيها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافي 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة وأحد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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