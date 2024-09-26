جيش الاحتلال يعلن شن غارات جديدة على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن سلسلة غارات جديدة على لبنان.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قصف 75 هدفا في لبنان خلال الليلة الماضية.

مفاوضات التهدئة ستكون تحت النار

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، إن “أي مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار، وسنواصل ضرب حزب الله”، وفق زعمه.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، قرر إبلاغ أمريكا استعداده للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق النار.

نتنياهو يبلغ أمريكا استعداده للتفاوض مع لبنان

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوض وزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر، بإخطار أمريكا أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت.