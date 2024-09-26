إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه عكا وحيفا

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، اليوم الخميس، بإطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه عكا وحيفا.

حزب الله يطلق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير لها أمس الأربعاء، أن دراسة لجامعة رايخمان الإسرائيلية أكدت أن حزب الله قد يطلق على إسرائيل ما يصل إلى 3000 صاروخ وقذيفة يوميا.

واعتمدت الدراسة على التقديرات التي أشارت إلى أن حزب الله أطلق خلال حرب 2006 التي استمرت 34 يوما نحو 4000 صاروخ، أي بمعدل يومي بلغ 117 صاروخا، ثم قيست معدلات تلك الضربات وقورنت بما يمتلكه حزب الله في ترسانته الصاروخية.