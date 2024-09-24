نتنياهو يجتمع بعدد من أعضاء حكومته بمقر وزارة الدفاع

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجتمع بعدد من الوزراء بمقر وزارة الدفاع بمشاركة كبار قادة الجيش والمخابرات.

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 4 موجات من الغارات على لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ أربع موجات من الغارات على لبنان منذ ساعات الصباح.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.