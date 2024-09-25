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خارج الحدود

نتنياهو: نواصل ضرب حزب الله وأي مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الإحتلال  بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن  أي مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار، وسنواصل ضرب حزب الله، وفق زعمه.

نتنياهو يبلغ أمريكا استعداده للتفاوض مع لبنان

وقبل  سابق أفادت وسائل إعلام عبرية،  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، قرر إبلاغ أمريكا استعداده للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوض وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بإخطار أمريكا أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت.

وقالت الصحيفة العبرية، إن تل أبيب تعتبر احتمالية نجاح المبادرة الأمريكية “ضئيلة” لكنها مستعدة لإبرام اتفاق.

استشهاد 5 أشخاص بينهم رضيع فى غارة إسرائيلية على لبنان

فى ذات السياق، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد 5 أشخاص بينهم رضيع، في غارة إسرائيلية على بلدة شحور بقضاء صور جنوب البلاد.

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