دموع التماسيح.. خطة نتنياهو للمشاركة في قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.. أبرزها اصطحاب 10 من أهالي المحتجزين لإثارة تعاطف العالم

تتجه الأنظار الي قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقرر عقدها غدًا الثلاثاء، ولذلك لاعتبارها أول قمة دولية بعد أحداث السابع من أكتوبر علي قطاع غزة والتطورات الأمنية الأخيرة علي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويتابع البعض عن كثب زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الي نيويورك غدًا الثلاثاء في أول لقاء يجمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ، خاصة أن نتنياهو سبق وأن اعتذر عن عدم المشاركة لمتابعه الأوضاع في إسرائيل بعض قصف حزب الله لبعض المناطق والقواعد العسكرية ردًا علي هجمات الاحتلال.

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وعلي الرغم من ادعاء نتنياهو بأنه من المحتمل ألا يشارك في قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الاوضاع في إسرائيل إلا أن البعض يلجأ عدم مشاركته خوفًا من أن يتم اعتقاله بعد أن أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وجالانت ثم كرر طلبه مرتين من المحكمة بالإسراع في إصدار المذكرتين.

فإسرائيل تتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في غزة.

وقضية أخرى يخشاها نتنياهو هي التوقف في إحدى البلدان في طريقه إلى نيويورك ما يتطلب رحلة مباشرة من تل أبيب إلى نيويورك.

وكان من المقرر أن يسافر نتنياهو إلى نيويورك، مساء الإثنين، على أن يمكث هناك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء خطاب إسرائيل حتى انتهاء الأعمال السبت لكنه يتخوف من أن يتم اعتقاله، لذا يفكر في السفر حال توافر السفر من تل ابيب الي نيويورك بشكل مباشر تجنبًا لهبوط طائرته علي أراضي دول تتمكن من تنفيذ عملية الاعتقال.

وبحسب اخر تطورات الأوضاع على الحدود الإسرائيلية واللبنانية فقد تم إرجاء الرحلة ليوم واحد، حيث كان من المقرر أن يغادر مساء الثلاثاء، لكن تم الحديث اليوم عن إمكانية تقصير الرحلة بشكل أكبر أو عدم الذهاب.

بعد إرجاء زيارته إلى نيويورك ليوم واحد فإن نتنياهو يدرس تقصير الرحلة أو عدم الذهاب، لكن مبدأ دراسة الرحلة قد يشي بأن نتنياهو لا يفكر بإعلان الحرب، على الأقل حاليا، على حزب الله وإنما الاكتفاء بمواصلة الضربات الموجعة.

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تقليص رحلة نتنياهو الى الامم المتحدة

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي: "يجري مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات حول ما إذا كان سيتم إلغاء رحلته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو تقصيرها ليوم آخر حتى يصل إلى نيويورك صباح الخميس، ويتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة ويعود إلى إسرائيل مباشرة بعد يوم السبت".

وأضاف: "يدرس مكتب نتنياهو إمكانية إرسال وزير آخر للتحدث بدلا منه في الجمعية العامة في أوائل الأسبوع المقبل، ليكون وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أو وزير الخارجية يسرائيل كاتس".

وتابع: "هناك خيار آخر، وهو عدم إرسال أي ممثل من إسرائيل، وبعد ذلك سيكون الشخص الذي سيتحدث باسم إسرائيل هو السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون".

نتنياهو يصطحب أهالي المحتجزين في رحلته الى الامم المتحدة

وإذا ما تقرر تقصير الرحلة فإن نتنياهو سيصل إلى نيويورك ومعه 10 من أفراد عائلات الاسرى الإسرائيليين في غزة ليلقي خطابه في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيويورك يوم الجمعة في محاولة منه لاثارة تعاطف العالم متجاهلا ارتكابه لحرب الابادة التي يشنها على قطاع غزة منذ سنة تقريبا.