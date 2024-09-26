الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جومبا لاهيري ترفض جائزة أمريكية بسبب حظر الكوفية الفلسطينية (صور)

جومبا لاهيري، فيتو
جومبا لاهيري، فيتو

 رفضت الكاتبة الأمريكية من أصل هندي، جومبا لاهيري، الحائزة على جائزة "بوليتز"، استلام جائزة متحف "نوجوتشي" للفن في مدينة نيويورك، بعد أن تم طرد ثلاثة موظفين بالمتحف بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، بحسب وكالة رويترز.

وقال المتحف في بيان: "اختارت جومبا لاهيري سحب قبولها لجائزة "إيسامو نوجوتشي" لعام 2024، ردًا على سياستنا المحدّثة لقواعد الزي".

أضاف: "نحترم وجهة نظرها ونتفهّم أن هذه السياسة قد تتوافق أو لا تتوافق مع آراء الجميع".

جائزة بوليتز، فيتو 

وكان متحف "نوجوتشي" للفن، الذي أسسه النحّات الأميركي من أصل ياباني إيسامو نوجوتشي، قد فصل ثلاثة موظفين يرتدون الكوفية الفلسطينية، مطلع سبتمبر الجاري، وأعلن عن سياسة تحظر على موظفيه "ارتداء أي شيء يعبّر عن رسائل أو شعارات أو رموز سياسية".

إصدارات كتب جومبا لاهيري، فيتو 

لاهيري  روائية وأستاذة جامعية وكاتبة سيناريو، حازت على جائزة "بوليتزر" عن مجموعتها القصصية الأولى "مترجم الأمراض" أو "Interpreter of Maladies".

يرتدي المتظاهرون الداعمون لفلسطين على مستوى العالم الكوفية الفلسطينية، كما ظهر بها من قبل الزعيم المناهض للفصل العنصري في جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا في مناسبات عدّة.

اعتمدت الثورة الفلسطينية الثانية عام 1965 الكوفية، وأصبحت أقوى رسالة تعبّر عن النضال من أجل التحرير، وتجاوزت حدود فلسطين إلى كل دعاة التحرّر في العالم.

وفي الاحتجاجات التي تخرج في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، يضع المتظاهرون الكوفية الفلسطينية.

 

وذكرت رويترز، أنه في نوفمبر 2023، تعرّض ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت لإطلاق نار. وكان اثنان منهم يرتديان الكوفية.

كما خسر آخرون في الولايات المتحدة وظائفهم؛ بسبب موقفهم من حرب إسرائيل على غزة. وفي مايو الماضي، طردت إحدى مستشفيات نيويورك ممرضة أميركية من أصل فلسطيني، بعد أن وصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية" خلال خطاب قبولها لجائزة.

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