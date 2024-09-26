إعلام عبري: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قيد التنفيذ خلال ساعات

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

استهدف قيادي بحزب الله

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية، أن الهجوم الإسرائيلي على بلدة جون اللبنانية، استهدف قيادي بحزب الله يدعى خضر رعد، وأن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على المعيصرة، يدعى حسين عمرو، وهو رجل دين.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أعلنت وجود غارة طالت أطراف بلدة جون بقضاء الشوف للمرة الأولى.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة

وفي سياق منفصل، أعلنت وكالة وفا للأنباء الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألف و495 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.