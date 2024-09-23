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سياسة

هدايت تيمور: تخصيص إحدى جوائز مسابقة هيكل للصحفيين الفلسطينيين ودورهم البطولي

السيدة هدايت تيمور،
السيدة هدايت تيمور، فيتو

قالت هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية: إننا اليوم نحتفل بتوزيع الجائزة بالتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد «الجورنالجي»، وهو  أحب الأسماء إليه، ويأتي هذا تتويجًا لعمل مثمر في إتمام ثلاثة دورات تدريبية على مدار العام تشاركت فيها النقابة والمؤسسة لنقل الخبرات والتعلم والتدريب.

تخصيص جائزة للصحفيين الفلسطينيين

وأضافت «تيمور» خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز مسابقة  هيكل للصحافة العربية،  أن هذا العام تختلف الاحتفالية حيث تم تخصيص إحدى جوائز المسابقة للصحفيين الفلسطينيين ودورهم البطولي في نقل وقائع العدوان الإسرائيلي، الذين قدموا تضحيات غير مسبوقة لنقل الحقيقة، مضيفة اتقدم بالشكر والعرفان لمجلس النقابة بإدارة خالد البلشي الذي أشرفوا على التدريبات التي تم إطلاقها.

النسخة الثامنة من مسابقة هيكل للصحافة العربية 

وانطلقت مساء اليوم الإثنين حفل توزيع حوائز مسابقة مؤسسة هيكل للصحافة العربية في نسختها الثامنة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، بالتزامن مع الذكرى ال١٠١ لميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

حضر الحفل عدد كبير من رجال السياسة والإعلامي من بينهم الدكتور مصطفى حجازي، رئيس الوزراء الأسبق، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عماد مغازي، وزير الثقافة الأسبق، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، محمد سلماوي، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع 

 

 

 

حضر حفل مؤسسة هيكل في نسخته الثامنة 

ومن الإعلاميين، حضر كل من منى الشاذلي، لميس الحديدي، وشريف عامر، وحسين عبد الغني مدير مكتب الجزيرة الأسبق،  والكاتب الصحفي أيمن الصياد، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفية أمينة شفيق، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، وأعضاء مجلس النقابة وأسرة هيكل. 

 

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حفل توزيع جوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية مؤسسة هيكل للصحافة العربية أرملة محمد حسنين هيكل

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