بـ18 جائزة، مسلسل Shogun يحطم الرقم القياسي للإيمي

جوائز الإيمي، حطم مسلسل Shogun، الرقم القياسي، كأكثر مسلسل يفوز بجوائز الإيمي عن موسم واحد، بعد حصده 18 جائزة إيمي، في حفل النسخة ٧٦ للجائزة.

وفاز مسلسل Shogun بجوائز:ـ

أفضل مسلسل درامي

أفضل إخراج لمسلسل درامي

أفضل صوتيات لمسلسل درامي

أفضل تحرير صوتي لمسلسل درامي

أفضل مونتاج لمسلسل درامي

أفضل تصوير سينمائي لمسلسل درامي

أفضل أزياء لحقبة زمنية

أفضل تصاميم

أفضل تصميم إنتاج

أفضل مكياج

أفضل خدع بصرية

أفضل طاقم عمل في مسلسل درامي

أفضل مؤثرات بصرية

أفضل مكياج لحقبة زمنية

أفضل تصفيف شعر

أفضل ممثلة في دور رئيسي في مسلسل درامي (آنا سواي)

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي (هيرويوكي سانادا)

أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي (نيستور كاربونيل)

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وشهدت ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي شهدت حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.