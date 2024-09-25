فليك وأنشيلوتي وفالفيردي يتنافسون على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، أعلنت رابطة الليجا عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر.

ويتنافس على الجائزة كل من، هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وأرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو.

وخلال شهر سبتمبر، قاد فليك برشلونة للفوز أمام جيرونا بنتيجة 4-1، والفوز على فياريال بنتيجة 5-1.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز أمام ريال بيتيس بنتيجة 2-0، وأمام ريال سوسيداد بالنتيجة ذاتها، وأمام إسبانيول بنتيجة 4-1، كما حقق الفوز على ألافيس بالأمس بنتيجة 3-2.

وتحت قيادة فالفيردي، تغلب أتلتيك بلباو على لاس بالماس بنتيجة 3-2، والفوز على ليجانيس بنتيجة 2-0، والفوز أمام سيلتا فيجو بنتيجة 3-1.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، وريال مدريد في المركز الثاني بـ 17 نقطة، وأتلتيك بلباو ثالثًا بـ 13 نقطة.

5 مرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

فيما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا عن القائمة المختصرة لـ المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 18 نقطة، مع تبقي له مباراة إضافية، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني، 5 لاعبين هم لامين يامال لاعب برشلونة، وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بالإضافة إلى لو سيلسو لاعب ريال بيتيس، إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، كارلوس فيسنتي لاعب ديبورتيفو ألافيس.

وتم فتح باب التصويت أمام الجمهور على اختيار أفضل لاعب بالليجا الإسبانية عن شهر سبتمبر الجاري عبر موقع الرابطة الرسمي.

جدير بالذكر أن الجناح البرازيلي ولاعب فريق برشلونة، رافينها، توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أغسطس الماضي.