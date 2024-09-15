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جامعة بينيفينتو الإيطالية تمنح زاهي حواس جائزة الإمبراطور تراجان كأول عربي يحصل عليها

تكريم زاهي حواس
تكريم زاهي حواس
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منحت جامعة بينيفينتو الإيطالية عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس جائزة الإمبراطور الروماني تراجان، حيث يعد زاهي حواس هو العربي الوحيد الحاصل على هذه الجائزة.

تكريم زاهي حواس بمنحة جائزة الإمبراطور الروماني تراجان

جاء ذلك في مسرح أثري بمدينة بينيفينتو الأثرية والتي تعود للعصر الروماني، وعثر فيها على معبد للآلهة إيزيس ويوجد فيها ٣ مسلات فرعونية ٢ من العصر الروماني كانت داخل هذا المعبد ومسلة مقلدة.

وألقى زاهي حواس كلمة للطلاب تحدث فيها عن عشقه الآثار المصرية ورحلة البحث عن داخل هرم خوفو والبحث عن الملكة نفرتيتي. 

اسم جائزة الإمبراطور الروماني تراجان

ويعود اسم الجائزة لوجود قوس نصر بالمدينة خاص بهذا للإمبراطور، وتم منح الجائزة من قبل لأربعة أشخاص فقط في الماضي، كان من حصلوا على الجائزة هم أندريا جياردينا، إذاعة "Pasto e Presente"، وفينشنزو بوتشيا، وأندريا فريدياني، ومارسيلو روتيلي، ومؤسسة Aliph، وإرنستو ماريا روفيني، وفيروتشيو دي بورتولي.

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