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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"

وزير الخارجية ومديرة
وزير الخارجية ومديرة النيباد، فيتو

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً مع ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة بنيويورك.

وتسلم  الوزير بدر عبد العاطي، خلال اللقاء الجائزة المقدمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي "BOMA "Award لجهوده  في حشد التمويل لمشروعات تدعم التكامل الإقليمي.

و أكد وزير الخارجية، على الأهمية التي توليها مصر تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية لمشروعات البنية التحتية وربط الطرق بين الدول الأفريقية سواء على المستوى الثنائي وفي إطار الإتحاد الأفريقي.

مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين مصر وسكرتارية النيباد في ضوء تولي  رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد، مثمناً جهود المديرة التنفيذية للنيباد في تسيير عمل الوكالة ودعمها لأولويات الدول الأفريقية.

كما أكد حرص مصر على تعزيز تعاونها مع النيباد في حشد التمويل لمشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية في إطار برنامج  PIDA-PAP 2، واقتراح رؤية مشتركة خلال اجتماعات شراكات الاتحاد الأفريقي المقبلة، فضلاً عن التركيز على تنفيذ برامج في الدول الأعضاء ومشاركة الممارسات الناجحة في الدول على المستوى الإقليمي والقاري.

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النيباد افريقيا مصر و أفريقيا

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