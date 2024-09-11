3 أسباب للإصابة بالأنفلونزا بعد الحصول على التطعيم

يتساءل الكثير من الأشخاص ممن يحصلون على تطعيم الإنفلونزا عن أسباب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا حتى بعد تلقي التطعيم.

تطعيم الإنفلونزا

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الأنفلونزا معطل، اي استحالة يسبب المرض ولكن في حالة الإصابة بالأنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

٢- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا كغيره من التطعيمات قد يسبب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة او إحمرار حول مكان الحقن.

تطعيم الإنفلونزا، فيتو

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى عن الفئات الأكثر عرضة إلى المخاطر ومضاعفات الإنفلونزا.

وأوضح استشاري مكافحة العدوى أن هذه الفئات تشمل:

١- الاطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات.

٢-السيدات الحوامل وحتى خلال أسبوعين بعد الولادة.

٣- أصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى القلب والربو والكلي والكبد والسكر ومن يعانون من السمنة وزيادة الوزن.

٤- العاملين بالفريق الصحي من الأطباء والتمريض والفنيين وغيرهم يعدون أيضا ممن يزيد لديهم عامل الخطورة من الإصابة وترتفع لديهم نسبة حدوث المضاعفات.

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ٩٢٠ ألف جرعة من تطعيم الإنفلونزا تزامنا مع قرب موسم الشتاء.

شهر سبتمبر أو أكتوبر

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا يمكن تناوله بداية من شهر سبتمبر أو أكتوبر، وكذلك يمكن خلال موسم الشتاء، فلا يوجد تاريخ محدد له طالما التطعيم مازال في صلاحيته ولم ينته.

متى يكتسب الجسم مناعة بعد تطعيم الإنفلونزا؟

وأشارت فاكسيرا إلى أن تطعيم الإنفلونزا يبدأ ظهوره مفعوله في الجسم بعد أسبوعين من تناول التطعيم ويكتسب الجسم مناعة بعد أسبوعين وتظل المناعة طوال مدة ٦ أشهر.



تطعيم الإنفلونزا لشتاء 2024-2025

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن أهم المعلومات بخصوص تطعيم الإنفلونزا الجديد منها:

١- تطعيم الإنفلونزا جرعة واحدة سنويًّا.

٢- الأطفال الأقل من تسع سنوات ولم يسبق لهم التطعيم يجب تناول جرعتين.

٣- الأطفال أقل من تسع سنوات ولا تتذكر الأم هل تم تطعيمهم من قبل ام لا عليهم تناول جرعتين من التطعيم.