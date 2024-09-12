6 مضاعفات يتعرض لها الأطفال عند الإصابة بالإنفلونزا

حذر الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى من مضاعفات الأنفلونزا وعدم تلقي التطعيم الجديد ضد الأنفلونزا.



مضاعفات الأنفلونزا

وأوضح استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة انه عادة لا تكون الإنفلونزا شديدة خاصة في مرحلة الشباب الذي لا يعاني من مشاكل صحية ولكنه قد يعاني حالة مزاجيه سيئه واحيانا يشعر بالضيق أثناء الإصابة التي تنتهي خلال اسبوع او اكثر قليلا دون ترك أي آثار.

وأكد أن الأنفلونزا في الاطفال والبالغين الذين يزيد لدهم حد الخطورة فقد يترتب على الإصابة بالإنفلونزا بعض المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي.

الالتهاب الشعبي.

حساسية الصدر.

مشاكل بالقلب.

عدوى الأذن.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.



وأكد أنه يعد الالتهاب الرئوي واحدًا من أخطر المضاعفات في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث قد يكون سببًا للوفاة.



وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الأنفلونزا معطل، ويستحيل أن يسبب المرض ولكن في حالة الإصابة بالأنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

٢- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الأنفلونزا.

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الأنفلونزا كغيره من التطعيمات قد يسبب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة او إحمرار حول مكان الحقن.

تطعيم الأنفلونزا

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الأنفلونزا معطل، اي من المستحيل أن يسبب المرض ولكن في حالة الإصابة بالأنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

٢- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن أن يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الأنفلونزا.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ٩٢٠ ألف جرعة من تطعيم الأنفلونزا تزامنا مع قرب موسم الشتاء.

شهر سبتمبر أو أكتوبر

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا يمكن تناوله بداية من شهر سبتمبر أو أكتوبر، وكذلك يمكن خلال موسم الشتاء، فلا يوجد تاريخ محدد له طالما التطعيم مازال في صلاحيته ولم ينته.

متى يكتسب الجسم مناعة بعد تطعيم الأنفلونزا؟

وأشارت فاكسيرا إلى أن تطعيم الأنفلونزا يبدأ ظهوره مفعوله في الجسم بعد أسبوعين من تناول التطعيم ويكتسب الجسم مناعة بعد أسبوعين وتظل المناعة طوال مدة ٦ أشهر.