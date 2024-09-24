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اقتصاد

متى تنخفض أسعار الخضراوات؟ نائب رئيس الشعبة يجيب

اسعار الخضروات، فيتو
اسعار الخضروات، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، موعد انخفاض أسعار الخضراوات بعد ارتفاعها.

 

السبب وراء ارتفاع اسعار الخضراوات

وقال خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": إن ارتفاع درجات الحرارة الفترة الماضية تسببت في انخفاض إنتاجية الخضروات وقلة المعروض ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

 

زيادة إنتاجية الخضراوات 

وأضاف: نحن مقبلين على مواسم شتوية ستشهد دخول عروات جديدة لا سيما مع منتصف الشهر المقبل ما يزيد إنتاجية الخضراوات، ما سيؤدي الي زيادة المعروض والإتاحة وبالتالي يحدث انخفاض تدريجي في الأسعار.

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موعد انخفاض أسعار الخضراوات

ولفت إلى أن أسعار الخضراوات ستعود إلى معدلاتها الطبيعية وتنخفض تدريجيًّا مع زيادة المعروض بدءًا من الشهر المقبل.

 

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