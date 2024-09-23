كريم طبيعي لترطيب البشرة وتعزيز نضارتها، اصنعيه بنفسك

ترطيب البشرة من الضروريات التى تحافظ على جمال البشرة ونضارتها وتحميها من الشيخوخة والتجاعيد المبكرة.

وترطيب البشرة يكون من خلال الكريمات التى تباع بالصيدليات، لكن هناك مرطبات طبيعية أكثر آمان على البشرة واقتصادية.

كريم طبيعي لترطيب البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، كريم طبيعي لترطيب البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

2 ملعقة زبدة الشيا

2 ملعقة زيت جوز الهند

ملعقة زيت اللوز الحلو

5 قطرات من زيت فيتامين E

3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي (اختياري)

طريقة التحضير:-

قومي بإذابة 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا و2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في حمام مائي (تسخين غير مباشر).

بمجرد أن تذوب تمامًا، ارفعي المزيج عن الحرارة وأضيفي 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

أضيفي 5 قطرات من زيت فيتامين E و3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي إذا كنت ترغبين في ذلك.

اتركي الخليط يبرد قليلًا، ثم استخدمي خلاطًا يدويًا أو ملعقة لتقليب الخليط حتى يصبح قوامه كريميًا.

صبي الكريم في علبة زجاجية محكمة الإغلاق وخزنيه في مكان بارد وجاف.

ضعي كمية صغيرة من الكريم على البشرة النظيفة والجافة.

دلكي بلطف حتى تمتص البشرة الكريم بالكامل.

يمكن استخدامه يوميا صباحا ومساء لترطيب مستمر وتعزيز نضارة البشرة.

يساعد هذا الكريم في ترطيب البشرة بشكل فعّال بفضل زبدة الشيا وزيت جوز الهند.

ترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.