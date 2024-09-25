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الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

ارتفاع اسعار الطماطم،
ارتفاع اسعار الطماطم، فيتو
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أسعار الطماطم، كشف المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية، سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق بنسبة 400%.

 

تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي

وقال "عطا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إن تأثير التغيرات المناخية على انتاجية الخضروات ومنها الطماطم طفيف لا يتجاوز الـ 10%.

وأضاف: المزارع الكبرى والمزارعين الذين استجابوا للإرشاد الزراعي لم يتعرض انتاجهم لأي مشكلات أو نقص بسبب الاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة.

القصة وراء الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم

وأوضح أن أسعار الطماطم ترتفع في الفترة من أول سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر بسبب فاصل العروة الزراعية وتعدد الوسطاء في السلعة الواحدة، وهو ما ادى الى زيادتها بنسبة 400 % وهذا أمر غير مقبول ونتعاون مع كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية.

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الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة 

وتابع: مصر لا يوجد بها أزمة إنتاج زراعي بل بالعكس لديها اكتفاء ذاتي من محاصيل الخضر والفاكهة وصدرت 6.4 مليون طن منتجات زراعية طازجة هذا العام.
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الزراعة اسعار الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم أسعار الخضروات التغيرات المناخية

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