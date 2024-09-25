أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة.. إعلان قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي.. تغيير طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في "فيتو" وأبرزها:

أنهى مسؤولو نادي الزمالك اتفاقهم لضم المدافع الشاب جيفرسون كوستا خلال هذا الصيف والذي يلعب ضمن صفوف أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي.

واتفق الزمالك مع أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي، بشأن ضم المدافع جيفرسون كوستا ومن المنتظر ان ينضم إلى الزمالك نهائيا بدون مقابل مع وجود نسبة 10 % من إعادة البيع مستقبلًا.

كشف المدرب السويسري مارسيل كولر، عن قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، في القمة المرتقبة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية على أراضي المملكة العربية السعودية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن -يحيى عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”تغيير طاقم تحكيم مباراة المنتخب المصري ونظيره الموريتاني في اللقاء المقرر إقامته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان كاف قد أعلن الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، كحكم مساعد أول، والجنوب أفريقي زاخيل ثوسي سيويلا، حكم مساعد ثاني، قبل أن يتم تغييرهم لأسباب فنية.



وقرر كاف إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم من تشاد بقيادة الحاجي محمد الذي سيقود اللقاء تحكيميًا ويعاونه بوجولا عيسى مساعد أول وموسى حافظ مساعد ثان.

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن يتجه بقوة لاستدعاء عمر فايد مدافع بيرتشوت البلجيكي لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ويرغب حسام حسن في تواجد مدافع طويل القامة ضمن قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، لتمتع مهاجمي المنتخب الموريتاني بالطول الفارع، وفي ظل تضاؤل فرص أحمد حجازي في التواجد في معسكر أكتوبر، جاء تفكير حسام حسن في استدعاء عمر فايد الذي قدم أداءً جيدًا مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ونال إشادة الكثير من الخبراء، حيث أكد أغلبهم أنه مستقبل خط الدفاع في صفوف المنتخب الوطني.

كشفت صحيفة بيلد الألمانية، عن لائحة رواتب فريق آينتراخت فرانكفورت، ومثّلت اللائحة المسربة مفاجآت لعشاق الثلاثي العربي في فريق مدينة فرانكفورت، التونسي إلياس السخيري والمصري عمر مرموش والجزائري فارس شايبي.

وحقق فريق فرانكفورت انطلاقة طيبة في الموسم الجديد من الدوري الألماني، بعد أن انتصر 3 مرات من أول 4 جولات، ولم يحقق أي فريق نقاطًا أكثر منه سوى بايرن ميونخ الذي حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات من أربع جولات.

وضع النجوم العرب في فريق آينتراخت فرانكفورت بصمتهم مع انطلاقة الموسم الجديد، وبالتحديد مرموش الذي أحرز 4 أهداف، مقدمًا مستويات باهرة جعلته ضمن صفوة لاعبي البطولة الألمانية بالفعل.

ووفق صحيفة بيلد، فإن إدارة آينتراخت فرانكفورت قسمت رواتب اللاعبين إلى 7 فئات، والصدمة تمثلت في أن الثلاثي العربي المتألق، السخيري ومرموش وشايبي، ليسوا ضمن رواتب الفئة الأولى.

أعلن الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق كومو الإيطالى اعتزاله كرة القدم بعد رحلة استمرت لأكثر من 14 عامًا.

وقرر فاران صاحب الـ 31 عامًا إنهاء مسيرته، بعدما تعرض للعديد من الإصابات التي عطلت مسيرته.

وقال فاران في بيان له عبر إنستجرام صباح اليوم الأربعاء: "يقولون إن كل الأشياء الجيدة لا بد أن تنتهي".

وأضاف: "لقد خضت العديد من التحديات، ونجحت في كل مرة، كان من المفترض أن يكون كل ذلك مستحيلًا، لقد عشت مشاعر لا تصدق، ولحظات وذكريات خاصة ستدوم مدى الحياة".