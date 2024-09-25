الكاف يعلن تغيير طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا، اعرف التفاصيل

منتخب مصر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”تغيير طاقم تحكيم مباراة المنتخب المصري ونظيره الموريتاني في اللقاء المقرر إقامته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

حكام مباراة مصر وموريتانيا

وكان كاف قد أعلن الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، كحكم مساعد أول، والجنوب أفريقي زاخيل ثوسي سيويلا، حكم مساعد ثاني، قبل أن يتم تغييرهم لأسباب فنية.



وقرر كاف إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم من تشاد بقيادة الحاجي محمد الذي سيقود اللقاء تحكيميًا ويعاونه بوجولا عيسى مساعد أول وموسى حافظ مساعد ثان.

وخاطب كاف الاتحاد المصري بأنه تم تغيير حكم مباراة مصر وموريتانيا لأسباب فنية دون ذكر التفاصيل حول أسباب التغيير.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.