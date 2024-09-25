الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة

أنهى مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم لضم المدافع الشاب جيفرسون كوستا خلال هذا الصيف والذي يلعب ضمن صفوف أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي.

واتفق الزمالك مع أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي، بشأن ضم المدافع جيفرسون كوستا ومن المنتظر ان ينضم إلى الزمالك نهائيا بدون مقابل مع وجود نسبة 10 % من إعادة البيع مستقبلا.

ومن جانب آخر زار وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بزيارة فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي "كاف" جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، وعمرو أبو المدير الإداري، تم خلالها الحديث عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي المُقبلة أمام الأهلي.

وتم التأكيد خلال الجلسة صباح اليوم على بعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء، قبل عقد الاجتماع الفني للمباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.