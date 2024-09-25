الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة

جيفرسون كوستا
جيفرسون كوستا

أنهى مسئولو  نادي الزمالك اتفاقهم لضم المدافع الشاب جيفرسون كوستا خلال هذا الصيف والذي يلعب ضمن صفوف أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي.

واتفق الزمالك مع أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي، بشأن ضم المدافع جيفرسون كوستا ومن المنتظر ان ينضم إلى الزمالك نهائيا بدون مقابل مع وجود نسبة 10 % من إعادة البيع مستقبلا.

ومن جانب آخر زار وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بزيارة فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي "كاف" جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، وعمرو أبو المدير الإداري، تم خلالها الحديث عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي المُقبلة أمام الأهلي.

وتم التأكيد خلال الجلسة صباح اليوم على بعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء، قبل عقد الاجتماع الفني للمباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

الزمالك الأهلي ‭ ‬بطولة‭ ‬دورى‭ ‬السوبر‭ ‬الأفريقى

مواد متعلقة

كواليس جلسة وفد الكاف مع بعثة الزمالك استعدادا للسوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

شعبة الذهب: المعدن الأصفر يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخية جديدة

الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة

السوبر الأفريقي، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي

بعد كائن النوتيلا وصوفيا لورين، حكاية وحش الكون تثير الجدل، والنشطاء: أخيرا اتمسكت (فيديو)

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

المزيد

انفوجراف

المياه فيها ميكروب سام.. الحكومة تكشف سر التحذير الصوتي (فيديو جراف) 

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

المزيد
الجريدة الرسمية