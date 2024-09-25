مفاجأة براتب عمر مرموش مع فرانكفورت الألماني

كشفت صحيفة بيلد الألمانية، عن لائحة رواتب فريق آينتراخت فرانكفورت، ومثّلت اللائحة المسربة مفاجآت لعشاق الثلاثي العربي في فريق مدينة فرانكفورت، التونسي إلياس السخيري والمصري عمر مرموش والجزائري فارس شايبي.

وحقق فريق فرانكفورت انطلاقة طيبة في الموسم الجديد من الدوري الألماني، بعد أن انتصر 3 مرات من أول 4 جولات، ولم يحقق أي فريق نقاطًا أكثر منه سوى بايرن ميونخ الذي حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات من أربع جولات.

راتب عمر مرموش مع فرانكفورت

وضع النجوم العرب في فريق آينتراخت فرانكفورت بصمتهم مع انطلاقة الموسم الجديد، وبالتحديد مرموش الذي أحرز 4 أهداف، مقدمًا مستويات باهرة جعلته ضمن صفوة لاعبي البطولة الألمانية بالفعل.

ووفق صحيفة بيلد، فإن إدارة آينتراخت فرانكفورت قسمت رواتب اللاعبين إلى 7 فئات، والصدمة تمثلت في أن الثلاثي العربي المتألق، السخيري ومرموش وشايبي، ليسوا ضمن رواتب الفئة الأولى.

الفئة الأولى اقتصرت على 3 لاعبين فقط، وجميعهم ألمان، هم الحارس كيفن تراب، والمدافع الشاب روبن كوك، وصانع الألعاب المخضرم ماريو غوتزه، ويتقاضى كل لاعب منهم 3.5 ملايين يورو سنويًا.

يعد إلياس السخيري أفضل اللاعبين العرب من حيث الراتب، وجاء في الفئة الثانية بنحو 3 ملايين يورو.

وحل عمر مرموش في الفئة الثالثة براتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو، حيث انضم للفريق في 2023، وحتى الآن شارك في 46 مباراة وسجل 21 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

أما فارس شايبي فجاء في الفئة الرابعة، ويربح أجرًا سنويًا بمقدار مليوني يورو.

راتب مدرب فرانكفورت وفئات الرواتب بالفريق

كما ذكرت بيلد أن مدرب الفريق، الألماني الشاب دينو توبمولر يتقاضى راتبًا بقيمة 1.5 مليون يورو.

قسمت إدارة الفريق رواتب اللاعبين إلى 7 فئات، ويأتي السخيري ومرموش وشايبي في الفئات الثانية والثالثة والرابعة تواليًا، مع ملاحظة أن عقود الثلاثي العربي تحتوي بنود مكافآت مالية حال حصد الفريق ألقابًا في الموسم الجاري.

وجاءت فئات الرواتب بفريق فرانكفورت كالتالي:

فئة أولى - 3.5 ملايين يورو (3 لاعبين)

فئة ثانية - 3 ملايين يورو (4 لاعبين)

فئة ثالثة - 2.5 مليون يورو (3 لاعبين)

فئة رابعة - 2 مليون يورو (4 لاعبين)

فئة خامسة - 1.5 مليون يورو (6 لاعبين)

فئة سادسة - مليون يورو (5 لاعبين)

فئة سابعة - نصف مليون يورو (3 لاعبين)