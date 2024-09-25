وش السعد على الأندية المصرية، من هو توم أبونجيل حكم مباراة منتخب مصر وموريتانيا؟

منتخب مصر، استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الموريتاني، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

نتائج الفرق المصرية مع صفارة أبونجيل

وكلفت لجنة الحكام بالكاف الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام ضيفه منتخب موريتانيا، في تصفيات أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره الموريتاني باستاد القاهرة يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

من هو توم أبونجيل حكم مباراة مصر وموريتانيا

توم أبونجبل حكم جنوب إفريقي يبلغ من العمر 32 عاما، وظهر على الساحة الدولية في العام الماضي.

أبونجيل كان شاهدًا على الخروج المؤسف لمنتخب مصر من النسخة الأخيرة في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، حيث أدار المباراة التي خسرها "الفراعنة" بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، بعد التعادل (1-1).

خسارة وحيدة للكرة المصرية مع أبونجيل

المفارقة أن هذه هي الخسارة الوحيدة للفرق المصرية مع أبونجيل، الذي أدار المباراة التي فاز بها منتخب مصر على مالي (4-0) في نصف نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في المغرب المؤهلة لأولمبياد باريس.

شاهد على فوز الزمالك والأهلي وفيوتشر

وعلى مستوى الأندية، أدار أبونجيل مباراة فاز بها فيوتشر (2-0) على الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات للنسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية.

وفي الموسم الحالي من البطولة نفسها تولى الحكم الجنوب أفريقي إدارة المباراة التي فاز بها الزمالك (4-0) على سوار الغيني.

وأخيرا أدار أبونجيل مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت في دار السلام، وحسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.