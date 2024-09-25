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رياضة

حسام حسن يستقر على بديل أحمد حجازي في قائمة المنتخب بمعسكر أكتوبر

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن يتجه بقوة لاستدعاء عمر فايد مدافع بيرتشوت البلجيكي لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

عمر فايد بديل أحمد حجازي

ويرغب حسام حسن في تواجد مدافع طويل القامة ضمن قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، نظرا لتمتع مهاجمي المنتخب الموريتاني بالطول الفارع، وفي ظل تضاؤل فرص أحمد حجازي في التواجد في معسكر أكتوبر، جاء تفكير حسام حسن في استدعاء عمر فايد الذي قدم أداء جيدا مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ونال إشادة الكثير من الخبراء، حيث أكد أغلبهم أنه مستقبل خط الدفاع في صفوف المنتخب الوطني.

عمر فايد مدافع بيرتشوت البلجيكي، فيتو

وبحسب المصدر، فإنه في حال قرر حسام حسن عدم استدعاء أحمد حجازي لمعسكر الفراعنة المقبل، فإن فرص عمر فايد ستكون قوية للتواجد بدلا عنه في مواجهتي موريتانيا، خاصة أن حسام حسن يقوم حاليا بعملية إحلال وتجديد داخل صفوف منتخب مصر.

 موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

 

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