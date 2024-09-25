أخبار مصر اليوم: حقيقة توجيه رسائل للمواطنين تحذر من شرب مياه الحنفية.. أسرار مملكة الصوفية.. حماية المستهلك يكشف خطة ضبط الأسواق والأسعار

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حقيقة توجيه رسائل للمواطنين تحذر من شرب مياه الحنفية، رئيس الشركة يوضح

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن منظومة مياه الشرب في مصر تخضع لرقابة شديدة، ولدينا معمل على مستوى كل محطة مياه شرب في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: هناك 5 آلاف كيميائي وفني في مصر يتابعون منظومة مياه الشرب وننتج 25.5 مليون متر من مياه الشرب يوميا وجودة الخدمة أولويتنا.

وتابع: هناك 6 ملايين عينة تأخذ على مدار العام للتأكد من جودة مياه الشرب، ويوميا نأخذ عينات من أجل التأكد من سلامة مياه الشرب، لافتًا: وزارة الصحة تشترك معنا في التأكد من جودة المياه وسلامتها.

فيتو تكشف في عددها الجديد، أسرار مملكة الصوفية

تكشف فيتو في عددها الجديد أسرار مملكة الصوفية في مصر، وكيف أوقف محمد على تأثيرهم وكيف سيطر عليهم عبدالناصر، وعدد مريديهم.. وشقيق شيخ الأزهر يرأس «الخلوتية»

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الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

أسعار الطماطم، كشف المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية، سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق بنسبة 400%.

وقال "عطا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إن تأثير التغيرات المناخية على انتاجية الخضروات ومنها الطماطم طفيف لا يتجاوز الـ 10%.

وأضاف: المزارع الكبرى والمزارعين الذين استجابوا للإرشاد الزراعي لم يتعرض انتاجهم لأي مشكلات أو نقص بسبب الاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة.

وتابع: مصر لا يوجد بها أزمة إنتاج زراعي بل بالعكس لديها اكتفاء ذاتي من محاصيل الخضر والفاكهة وصدرت 6.4 مليون طن منتجات زراعية طازجة هذا العام.

ننشر مشروع توزيع العمل للعام القضائي 2024 / 2025 بـ4محافظات

تنشر " فيتو " مشروع توزيع العمل للعام القضائي 2024 / 2025، في الدوائر المدنية والأسرة، وكذلك دوائر جنايات أول درجة، دوائر الجنايات المستأنفة، وذلك في محافظات الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، العريش، والطور والتل الكبير

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته التي انعقدت يوم الأربعاء 18 من سبتمبر 2024، على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025، والنظر في اعتراضات رجال القضاء عليه.

وقال مجلس القضاء الأعلى، إنه راعى الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء، وانتهى إلى ما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تكون الترقيات اعتبارا من 30 يونية 2025.

درجات الحرارة غدا الخميس 26- 09- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 22 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 21 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 34

6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 32

6 أكتوبر المحسوسة: 33

بنها: الصغرى 22 والعظمى 32

بنها المحسوسة: 33

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 29

الاسكندرية: المحسوسة: 31

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 28

العلمين الجديدة: المحسوسة: 30

مطروح: الصغرى 21 والعظمى 28

مطروح: المحسوسة: 30

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 36

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 17 والعظمى 29

كاترين: المحسوسة: 30

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 29

بورسعيد: المحسوسة: 31

الزقازيق: الصغرى 21 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 34

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 33

الإسماعيلية: المحسوسة: 34

السويس: الصغرى 22 والعظمى 33

السويس: المحسوسة: 34

شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36

شرم الشيخ: المحسوسة: 38

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

الغردقة: المحسوسة: 37

حماية المستهلك" يكشف عن خطة لضبط الأسواق وأسعار السلع خلال الفترة القادمة

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز على محاور عدة، لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، وحل ومعالجة شكاوي المواطنين والتوعية

وأضاف أن الجهاز يتلقي العديد من شكاوى المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول، وأن هناك تعاونا كبيرا مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وتم تحقيق نسب إنجاز عالية في الشكاوى الواردة من المواطنين.

وأوضح أنه بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، فيما يتعلق بنظام الشكاوى الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس،وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وفروعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم مما يساهم في تقليل الشكاوى الواردة لكلًا من الجهازين.

وزارة التعليم تكشف خطوات أداء الواجبات المنزلية

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات أداء الواجبات المنزلية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

خطوات أداء الواجب المنزلي

1️.المعلم هيكتب جزء من الأسئلة الخاصة على السبورة داخل الفصل.

2️. يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل.

3️.يقوم الطالب بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة على الإنترنت وتقديمه بالمدرسة، مؤكدة أن الواجبات المنزلية تعد أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي.

تبدأ بـ 5650 جنيها، أسعار اشتراكات الطلبة في القطارات الروسي(عادة ومكيف)

بدأت سكك حديد مصر في استخراج اشتراكات مدعمة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسى على خطوط الهيئة.

أسعار اشتراكات السكك الحديدية

وحددت هيئة السكة الحديد أسعار الاشتراكات على خطوط الوجه القبلى والوجه البحرى لمدة ستة أشهر كالآتى:

- القاهرة الواسطى القطار الروسي العادي ٢٦٩٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٥٦٥٠ جنيها.

- ⁠القاهرة بنى سويف القطار الروسي العادي ٣١٢٠ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٠٧٠ جنيها.

- ⁠القاهرة المنيا القطار الروسي العادي ٤٨٠٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٨٦٠٥ جنيهات.

- ⁠القاهرة أسيوط القطار الروسي العادي ٦٠٧٠ والدرجة الثالثة المكيفة ١٠٢٠٥ جنيهات.

- ⁠القاهرة بنها بالقطار الروسي العادي ١٨٥٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٣١٢٠ جنيها.

- ⁠القاهرة طنطا القطار الروسي العادي ٢٦٩٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٤٩٠ جنيها.

- القاهرة الإسكندرية بالقطار الروسي العادي ٣٦٩٠ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٥٥٠ جنيها.