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أخبار مصر

تبدأ بـ 5650 جنيها، أسعار اشتراكات الطلبة في القطارات الروسي(عادة ومكيف)

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

 بدأت سكك حديد مصر في استخراج اشتراكات مدعمة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسى على خطوط الهيئة.

أسعار اشتراكات السكك الحديدية 

وحددت هيئة السكة الحديد أسعار الاشتراكات على خطوط الوجه القبلى والوجه البحرى لمدة ستة أشهر كالآتى:


- القاهرة الواسطى القطار الروسي العادي ٢٦٩٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٥٦٥٠ جنيها.


- ⁠القاهرة بنى سويف القطار الروسي العادي ٣١٢٠ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٠٧٠ جنيها.


- ⁠القاهرة المنيا  القطار الروسي العادي ٤٨٠٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٨٦٠٥ جنيهات.


- ⁠القاهرة أسيوط القطار الروسي العادي ٦٠٧٠ والدرجة الثالثة المكيفة ١٠٢٠٥ جنيهات.


- ⁠القاهرة بنها بالقطار الروسي العادي ١٨٥٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٣١٢٠ جنيها.


- ⁠القاهرة طنطا القطار الروسي العادي ٢٦٩٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٤٩٠ جنيها.


- القاهرة الإسكندرية  بالقطار الروسي العادي ٣٦٩٠ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٥٥٠ جنيها.

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