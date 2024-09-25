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وزارة التعليم تكشف خطوات أداء الواجبات المنزلية

طلاب المدارس, فيتو
طلاب المدارس, فيتو
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كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات أداء الواجبات المنزلية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025. 

. خطوات أداء الواجب المنزلي

1️.المعلم هيكتب  جزء من الأسئلة الخاصة على السبورة داخل الفصل.
2️.  يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل.

3️.يقوم  الطالب بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما أثير على  مواقع التواصل الاجتماعي عن إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة على الإنترنت وتقديمه بالمدرسة، مؤكدة أن الواجبات المنزلية تعد أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي.

التعليم: الواجبات المنزلية أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب داخل الفصل وليس طباعتها من موقع الوزارة

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن خطوات أداء الواجب المنزلي تتضمن قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي على موقع الوزارة، حيث يقوم بكتابتها على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها.

وأكد المتحدث الرسمي أن الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجب المنزلي هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.

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